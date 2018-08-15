В ФРГ узаконили третий пол

Федеральное министерство внутренних дел Германии в твиттере заявило, что правительство страны распорядилось закрепить третий пол в книгах записи актов гражданского состояния.

По данным ведомства, теперь в Германии будет существовать «интерсексуальный» пол.

Реклама

Как отмечается, за счет этой инициативы власти ФРГ намерены помочь людям, которые не могут определить свою половую принадлежность.

Ранее сообщалось, что конституционный суд Германии разрешил гражданам страны указывать в документах третий пол.

Как отмечалось, немцам разрешили указывать в документах пол, отличный от мужского или женского.