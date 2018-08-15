ABC: в Австралии предложили запретить въезд мусульман-мигрантов

Австралийский сенатор от штата Квинсленд Фрейзер Аннинг выступил в правительстве с речью, в которой призвал к полному пересмотру миграционной системы и запрету на въезд для мусульман-мигрантов. Об этом передает австралийский телеканал ABC (Australian Broadcasting Corporation).

«Окончательное решение миграционной проблемы — это, конечно, всенародное голосование», — сказал Аннинг.

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Как отмечает телеканал, сенатора уже осудили две палаты федерального парламента за пропаганду возвращения к политике «белой Австралии» и применение фразы «окончательное решение», которую использовали нацисты при Адольфе Гитлере, означающую уничтожение еврейского народа.

Отмечается, что сенатор Аннинг призвал провести референдум по вопросу о том, кому должно быть разрешено въехать в страну.