Асад объявил амнистию

Президент Сирии Башар Асад своим указом объявил об амнистии для различных категорий граждан, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министра муниципального управления и экологии Сирийской Арабской Республики Хусейна Махлюфа.

«Несколько слов об амнистии. Процедура урегулирования этого вопроса носит индивидуальный характер и зависит от степени участия в боевых действиях каждого конкретного сирийского гражданина, в том числе — объявленного по разным причинам в розыск. С целью скорейшего восстановления мира в стране президент Сирии издал несколько указов в отношении различных категорий граждан», — сказал Махлюф.

По его словам, правительство страны также выступило с инициативой о предоставлении отсрочки от службы в армии на один год гражданам, которые вернулись на родину.