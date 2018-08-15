Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 48

Число погибших в результате взрыва в столице Афганистана увеличилось до 48 человек. Об этом сообщает TOLO News со ссылкой на минздрав страны.

По данным телеканала, при взрыве также пострадали 67 человек.

Как отмечается, взрыв произошел 15 августа около образовательного учреждения на западе Кабула.

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Ранее сообщалось, что в результате взрыва около образовательного учреждения в Кабуле погибли 25 человек.

Как отмечалось, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.