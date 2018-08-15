Украинская писательница возмутилась из-за незнания Бандеры детьми

Украинская детская писательница Лариса Ницой возмутилась из-за того, что дети на Украине ничего не знают о Степане Бандере.

По ее словам, в летнем лагере она пыталась спеть с детьми песни из «репертуара» Украинской повстанческой армии (УПА).

Она также добавила, что на ее вопрос к детям о том, кто такой Бандера, смогли ответить лишь два ребенка.

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Ницой подчеркнула, что большинство детей считают, что Бандера это тот, кто играет на бандере.

Ранее сообщалось, что Ницой возмутилась присутствием в летних лагерях «пророссийских» детей.

Степан Бандера был одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.

В конце 2014 года Верховный суд России признал экстремистской организацию «Украинская повстанческая армия» (УПА) и запретил ее деятельность на территории страны.