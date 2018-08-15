В Судане из-за опрокидывания катера погибли более 20 детей

В Судане в реке Нил из-за опрокидывания катера утонули 23 человека. Об этом сообщает суданское агентство SUNA.

По данным агентства, судно, на борту которого находилось более 40 детей, опрокинулось из-за сильного течения реки.

Как отмечается, в результате происшествия погибли 22 ребенка и одна женщина.

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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в американском штате Миссури из-за опрокидывания лодки погибли 13 человек, в том числе дети.

Как отмечалось, на борту судна находились 29 пассажиров и двое членов экипажа.