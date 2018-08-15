Захарова рассказала о приглашении спасенных из пещеры в Таиланде детей в крымский «Артек»

Официальный представитель МИД России Мария Захаров сообщила, что спасенные из пещеры Тхам Луанг подростки из тайской юниорской футбольной команды приглашены в международный детский центр «Артек»,передает РИА «Новости».

«Для того, чтобы помочь детям в реабилитации и за проявленные волевые качества характера и стойкость, и борьбу за жизнь в ужасающих и страшных условиях, директора «Артека» Алексей Каспржак пригласил ребят в «Артек», — сказала Захарова.

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По ее словам, поездка пройдет для ребят без отрыва от футбола.

«Детям, о которых я сказала, будут выделены международные путевки в рамках международной квоты. Наше посольство (в Таиланде) в ближайшие дни войдет в контакт с местной стороной для того, чтобы передать это приглашение и рассказать об этом решении уже более детально и конкретно», — добавила Захарова.

Ранее юные футболисты и их тренер, которые две недели провели в затопленной пещере в Таиланде, выписались из больницы и дали пресс-конференцию.