Следствие попросило отпустить участниц «Нового величия» под домашний арест

Следователь по делу «Нового величия» ходатайствовал о переводе Анны Павликовой и Марии Дубовик под домашний арест, передает «Би-би-си» со ссылкой на адвоката Максима Пашкова.

«Речь идет об обеих девушках. Мне позвонил следователь, сказал, чтобы завтра были готовы [прийти на рассмотрение ходатайства]», — сказал Пашков.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на дело активисток «Нового величия».

9 августа суд принял решение оставить Анну Павликову в СИЗО до 13 сентября. 18-летняя девушка вместе с другими фигурантами дела «Нового величия» обвиняется в создании экстремистской организации, направленной на свержение конституционного строя в России, а также участие в народных восстаниях.