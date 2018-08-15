Путин: волонтеры часто работают лучше чиновников

Президент России Владимир Путин заявил, что волонтеры часто работают эффективнее, чем чиновники, передает корреспондент «Газеты.Ru» с форума «Машук».

«Деятельность добровольцев, волонтеров, к сожалению для государства, чаще всего эффективнее, чем деятельность бюрократических структур», — заявил Путин.

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Путин признался, что при встречах с волонтерами, всегда поражается тому, что их деятельность не обусловлена никакими прагматическими интересами, как это происходит в бизнесе..

«Бизнес — тоже хорошее дело, но он связан с прибылью. А деятельность волонтера, деятельность добровольца далека от прибыли. Все это связано с милосердием, это связано с добротой сердца, с позывом души», — сказал Путин.

В заключение глава государства сделал фото на память с участниками форума.

Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Пятигорск, где встретился с участниками Северо-Кавказского молодежного образовательного форума «Машук — 2018».