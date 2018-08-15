Президент России Владимир Путин назвал чрезвычайно важной вещью борьбу с алкоголизмом, передает корреспондент «Газеты.Ru» с молодежного форума «Машук».

Глава государства отметил вработу, которую ведут общественные активисты.

«Чрезвычайно важная вещь», — сказал Путин, комментируя рассказ о проекте «Трезвая Россия».

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По словам главы государства, особенно важно, что этим занимаются именно представители общественности. Путин обратил внимание, что масштабы алкоголизма в стране резко сократились.

«Антиалкогольная кампания дает очень хороший результат. И она никому не вредит», — подытожил Путин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что борьба с пьянством в России будет продолжена, но не такими методами, как это было в середине 80-х годов.