На «зеленой» ветке метро Москвы произошел сбой
Поезда на «зеленой» ветке Московского метрополитена курсируют с увеличенными интервалами по техническим причинам. Об этом сообщается в твиттере метро Москвы.
«На Замоскворецкой линии по техническим причинам увеличены интервалы движения поездов от Новокузнецкой до Каширской. Мы прикладываем все усилия для скорейшего ввода движения в график», — говорится в сообщении.
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Причины сбоя не сообщаются.
Ранее на станции метро Новокузнецкая Замоскворецкой линии человек упал на рельсы.