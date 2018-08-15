На «зеленой» ветке метро Москвы произошел сбой

Поезда на «зеленой» ветке Московского метрополитена курсируют с увеличенными интервалами по техническим причинам. Об этом сообщается в твиттере метро Москвы.

«На Замоскворецкой линии по техническим причинам увеличены интервалы движения поездов от Новокузнецкой до Каширской. Мы прикладываем все усилия для скорейшего ввода движения в график», — говорится в сообщении.

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Причины сбоя не сообщаются.

Ранее на станции метро Новокузнецкая Замоскворецкой линии человек упал на рельсы.