На Ленинградском шоссе в Москве нашли снаряд времен Великой Отечественной войны
На территории бывшего портхладокомбината на Ленинградском шоссе нашли снаряд со взрывателем времен Великой Отечественной войны обнаружили, передает агентство городских новостей «Москва». Об этом сообщили в пресс-службе управления по САО департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
Сотрудники полиции оцепили близлежащую территорию.
«Опасную находку обнаружили в Левобережном районе севера столицы. На территории бывшего портхладокомбината, что на Ленинградском шоссе, при проведении земляных работ вырыли снаряд калибром 122 мм.», - говорится в сообщении.
Отмечается, что прибывшие на место специалисты группы разминирования установили, что снаряд был со взрывателем, его вывезли на спецполигон для дальнейшей утилизации.