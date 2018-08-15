В заповеднике на байкальском острове Ольхон загорелся лес

На крупнейшем байкальском острове Ольхон начался лесной пожар, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.

Уточняется, что четыре очага возгорания локализованы, огонь остановлен на общей площади более 12 тысяч гектаров в Усть-Илимском и Усть-Кутском районах. Еще два очага в этих районах продолжают действовать, их площадь 332 гектара.

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«Действующий пожар площадью шесть гектаров зарегистрирован вчера на острове Ольхон на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в 11 км от поселка Хужир», — говорится в сообщении.

На ликвидации пожаров во вторник были задействованы 157 пожарных-десантников, 42 сотрудника лесной охраны, 83 мобилизованных гражданина и 49 единиц наземной техники.

Ранее сообщалось, что пожар площадью 1,5 гектара возник в заповеднике под Ялтой.