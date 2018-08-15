В Москве в среду ожидается до +29°С

В столице в среду, 15 августа, ожидается до +29°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в течение дня в Москве будет составлять от +27 до +29°С.

Днем облачно с прояснениями. Во второй половине дня дождь, местами сильный. Местами гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/c, местами порывы 15-20 м/c.

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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что за начало августа в городе выпало около 4 мм осадков, что стало самым низким результатом с 1948 года. Такое количество осадков связано с тем, что московский регион находится под действием антициклонов. По данным агентства, даже в жарком 2010 году, когда было зафиксировано несколько температурных рекордов, в начале августа выпало 17,5 мм осадков.