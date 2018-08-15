В центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 4,8

Землетрясение магнитудой 4,8 было зафиксировано в центральной Италии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

Информации о жертвах или разрушения к настоящему моменту не поступало.

Ранее в китайской провинции Юньнань произошло землетрясение магнитудой 5,0.

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Как отмечалось, эпицентр землетрясения находился на глубине более 7 километров в 40 километрах к юго-востоку от города Юйси.

В результате землетрясения пострадали восемь человек. Все пострадавшие были доставлены в больницу.