В Венесуэле мужчина погиб при попытке улететь на стойке шасси

Безбилетный пассажир разбился насмерть в результате падения с самолета, взлетавшего из аэропорта столицы Венесуэлы Каракаса, передает РИА «Новости».

Уточняется, что мужчина спрятался в стойке шасси самолета, летевшего в город Фриа штата Тачира. Мужчина упал прямо на ВПП аэропорта «Майкетия».

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Прибывшие на место происшествия работники служб аэропорта обнаружили человека в критическом состоянии, он был жив, однако позднее скончался в госпитале.

Ранее в ООН призвали помочь мигрантам из Венесуэлы.

Там также посоветовали странам заняться «разработкой адекватных механизмов международной защиты» для беженцев из Венесуэлы.