В Германии задержали россиянина по обвинению в хищении у дольщиков Новгорода

Глава ООО «Экспресс» Валерий Марковкин, которого обвиняют в хищении 60 млн руб. у новгородских дольщиков, задержан в Германии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канал Следственного комитета (СК) России в WhatApp.

«Обвиняемый в хищении свыше 60 миллионов рублей у новгородских дольщиков гендиректор ООО «Экспресс» Валерий Марковкин по запросу российских следователей задержан в городе Зефтенберге (Германия)», — говорится в сообщении СК.

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Отмечается, что в данный момент решается вопрос о его экстрадиции.

Ранее сообщалось, что экс-замглавы одного из банков Москвы задержан по подозрению в хищении 800 млн руб.. Отмечалось, что хищение было осуществлено через кредитные договоры с коммерческой организацией.