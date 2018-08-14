Мосгорсуд отказал в пересмотре приговора Улюкаеву

Президиум Мосгорсуда отказался от пересмотра приговора экс-министру экономического развития России Алексею Улюкаеву, передает агентство городских новостей «Москва».

«Судья кассационной инстанции вынес определение об отказе в передаче жалобы на приговор Улюкаеву на рассмотрение президиума Мосгорсуда», — сообщили в пресс-службе суда.

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Уточняется, что решение об отказе было принято из-за того, что каких-либо существенных нарушений уголовно-процессуального, повлиявших на исход дела,судебными инстанциями допущено не было.

Ранее защита экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева подала кассационную жалобу на приговор.

Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии за взятку, также ему был назначен штраф в 130 млн руб.