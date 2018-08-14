В Армении протестующие сорвали пресс-конференцию после освобождения экс-президента

Протестующие ворвались в зал, где проходила пресс-конференция после освобождения из-под ареста бывшего президента Армении Армена Кочаряна. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что протестующие скандировали «Убийца».

Глава офиса бывшего главы государства Виктор Согомонян отметил, что из-за протестов пресс-конференцию пришлось отменить.

Реклама

«Да, ее сорвала группа провластных активистов», — заявил Согомонян.

Он также рассказал, что дата новой пресс-конференции будет объявлена позднее.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд Армении отменил решение об аресте Кочаряна.

26 июля бывшему президенту были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, после чего он был арестован судом на два месяца. Генпрокуратура отклонила просьбу более 40 депутатов освободить Кочаряна из-под стражи.