В Приморье объявили штормовое предупреждение

Приморгидромет проинформировал жителей региона о сильных дождях, в связи с чем в Приморском крае было объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщается на сайте организации.

Как отмечается, интенсивные осадки приведут к резкому подъему уровня воды в реках и на малых водотоках. При этом максимальное количество выпавших осадков может составить 40-120 мм, что равняется 30-80% месячной нормы.

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«Ожидаются подтопления хозяйственных объектов в пониженных местах, сельхозугодий, перемыв участков дорог дождевым и речным стоком, создается угроза безопасности низководным мостам и дамбам», — говорится в заявлении.

Ранее синоптики проинформировали жителей Москвы и области, что в регионе будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за грозы и повышенной пожароопасности.