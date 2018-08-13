Посольство: журналисты из России прибыли в ЦАР

Сотрудники российского посольства в Центральноафриканской Республике сообщили о прибытии в страну группы журналистов из России, передает РИА «Новости».

«Группа журналистов вчера прибыла в Банги… Они приходили в посольство, мы их проинструктировали по поводу мер безопасности. Они рассказали о своих примерных планах, так как они только приехали и подробного плана еще нет. Договорились, чтобы быть в контакте, если понадобится какая-то помощь от нас или по вопросу обмена информацией», — сообщил представитель дипмиссии.

Ранее в посольстве сообщили, что водитель убитых в Центральноафриканской Республике россиян Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева был помещен в тюрьму.