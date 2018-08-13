Кузнецова заявила о «тяжелом раскаянии» одной из убивших отца в Москве сестер

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что посетила в СИЗО младшую из обвиняемых в убийстве своего отца сестер Хачатурян и рассказала о ее «тяжелом раскаянии», передает РИА «Новости».

«Я встретилась с Марией — это одна из сестер, которая является несовершеннолетней, и встреча была долгой: больше часа мы говорили… Конечно, я увидела тяжелое раскаяние, переливание, тут даже, наверно, говорить об этом лишнее», — сказала Кузнецова.

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Она также рассказала, что в ходе визита договорилась о дополнительном обследовании Хачатурян, а также подчеркнула важность предоставления ей возможности с 1 сентября заняться учебой, так как она до этого редко посещала школу.

Ранее сообщалось, что защита обжаловала арест трех сестер, обвиняемых в убийстве отца в Москве.