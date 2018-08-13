В Оренбурге заявили о превышении нормы сероводорода в воздухе в 25 раз

Представители губернатора Оренбургской области сообщили о том, что в воздухе в нескольких районах Оренбурга было зафиксировано превышение допустимой нормы сероводорода в 25 раз, передает РИА «Новости».

«Сотрудники оренбургской спецлаборатории провели отбор проб. На границе санитарно-защитной зоны ООО «Оренбург Водоканал» 500 метров с подветренной стороны было зафиксировано превышение ПДК по сероводороду в 25 раз», — рассказали в пресс-службе губернатора.

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Сообщается, что в связи со сложившейся ситуацией Берг провел встречу с руководством водоканала, которому заявил о недостаточности принимаемых мер по предотвращению подобных инцидентов.

Ранее сообщалось, что заместитель главы Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадий Борисов был заключен под стражу по подозрению в получении взятки.