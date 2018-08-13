Экс-ведущий «Взгляда» Любимов назвал неправдоподобной новую версию убийства Листьева

Бывший ведущий программы «Взгляд» Александр Любимов прокомментировал слова своего коллеги Дмитрия Захарова о возможной причастности бизнесмена Бориса Березовского к убийству телеведущего Владислава Листьева, передает НСН.

По его словам, в рассуждениях Захарова «нарушена причинно-следственная связь».

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«Я очень близок был к этому процессу, рекламной части рынка на Первом канале [ОРТ] и постоянно общался с Березовским, его коллегами, с Владиком. То, как Дима это излагает, не соответствует реальности. Нарушена причинно-следственная связь», — заявил Любимов.

По его словам, журналисты не должны озвучивать версии убийств.

«Дима — замечательный мой товарищ, с которым мы давно уже общаемся и дружим. Но он, я, Политковский — что мы можем прокомментировать? Мы что, специалисты по следствию?» — отметил Любимов.

Ранее Политковский опроверг слова своего коллеги Дмитрия Захарова о возможной причастности бизнесмена Бориса Березовского к убийству телеведущего Владислава Листьева.

Захаров заявил, что убийство Листьева заказал Березовский из-за упущенных доходов от рекламы.

Генеральный директор ОРТ Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома на Новокузнецкой улице. Преступление остается не раскрытым.