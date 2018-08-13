Источник: экипаж совершившего жесткую посадку в Таджикистане Ми-8 погиб

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Экипаж вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в горах Таджикистана, погиб, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в туристической компании.

Он также сообщил, что среди погибших могут быть альпинисты, их точное число неизвестно. Всего в вертолете находились 13 альпинистов, большинство из них — россияне.

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«Экипаж вертолета, вывозивший 13 альпинистов из базового лагеря на леднике Фортамбек на востоке Таджикистана, погиб, совершая жесткую посадку», — сказал источник.

Власти Таджикистана пока не подтвердили данную информацию.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в горах Таджикистана. Вертолет перевозил альпинистов, совершивших восхождение на пик Исмоили Сомони.