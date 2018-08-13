Милонов предложил уточнить понятие «колбаса»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил запретить называть «колбасой» продукты, в которых содержится менее 50% мяса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее письмо депутат направил министру промышленности и торговли России Денису Мантурову. По словам Милонова, часто в магазинах россиянам предлагают продукты, которые «не имеют к мясу мясным материалам никакого отношения», а продавцы намеренно вводят людей в заблуждение.

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Депутат предложил указывать на этикетках таких продуктов возможные последствия для здоровья при употреблении «заменителя колбасы».

Также Милонов предложил разобраться с ситуацией в сфере прохладительных напитков, так как в продаже много зарубежных лимонадов и соков, которые «на 100% являются химическими продуктами, способными нанести самый тяжелый вред здоровью человеку любого возраста».

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор направил в Белоруссию инспекцию для проверки производителей грибов.