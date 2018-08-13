Экс-ведущий «Взгляда» опроверг новую версию убийства Листьева

Бывший ведущий программы «Взгляд» Александр Политковский прокомментировал слова своего коллеги Дмитрия Захарова о возможной причастности бизнесмена Бориса Березовского к убийству телеведущего Владислава Листьева. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«На беглого человека всегда проще всего это дело списать», — сказал Политковский.

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По его словам, Листьев не принимал решение отказаться от трансляции рекламы.

Он также подчеркнул, что не верит в версию Захарова о том, что Березовский мог заказать убийство Листьева.

Ранее Захаров заявил, что убийство Листьева заказал Березовский из-за упущенных доходов от рекламы.

Генеральный директор ОРТ Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома на Новокузнецкой улице. Преступление остается не раскрытым. Официальных обвинений Борису Березовскому не предъявлялось.