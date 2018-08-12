В СБУ назвали стоимость танкера «Механик Погодин»

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что стоимость российского танкера «Механик Погодин» составляет около $7 млн, передает «112 Украина».

«Как мне сказали в СБУ, ориентировочная стоимость судна и танкера до 7 млн условных единиц», — сказал Бабин.

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Он также отметил, что судно перевозило нефтепродукты для украинского получателя.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова оценила состояние экипажа судна «Механик Погодин».

Офис постпреда Украины в Крыму располагается в Киеве. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.