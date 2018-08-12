Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в горах Таджикистана

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку при транспортировке альпинистов, совершивших восхождение на пик Исмоили Сомони, в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Умеду Юсуфи.

«В 16.30 местного времени (14.30 мск) при транспортировке альпинистов, совершивших восхождения на пик Исмоили Сомони, в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек на высоте 4,2 тысячи метров совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. На момент совершения жесткой посадки на борту находились 13 альпинистов и трое членов экипажа», — сказала она.

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По ее словам, сразу же после происшествия связь с экипажем вертолета и альпинистами прервалась.

«Принято решение о направлении к месту аварии 2 вертолетов со спасателями и медицинскими сотрудниками», — добавила она.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае в результате крушения вертолета Ми-8 погибли 18 человек.