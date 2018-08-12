В Афганистане в результате нападения талибов погибли более 100 человек

В афганском городе Газни в результате столкновения боевиков террористической группировки «Талибан» с правительственными войсками Афганистана погибли не менее 103 человек, еще 133 получили ранения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на афганское телевидение.

По имеющимся данным, в числе погибших 90 силовиков и 13 мирных жителей. Отмечается, что боевики «Талибана» также понесли потери.

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Как стало известно в пятницу, 10 августа, талибы начали штурм города Газни в центральной части Афганистана. Боевики пытаются войти в город с нескольких направлений. Из-за идущих в округе боев автомагистраль Кабул-Газни пришлось перекрыть.

Ранее американский телеканал NBC News сообщал, что «Талибан» проведет вторую встречу с представителями США.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.