В Японии около 70 тысяч людей вышли на митинг против военной базы США

В японском городе Наха на острове Окинава около 70 тыс. человек участвовали в акции протеста с требованием вывода войск США с территории префектуры. Об этом сообщает «Синьхуа».

По данным агентства, ранее японские власти приняли решение перенести базу морской пехоты США «Футенма» из густонаселенного жилого района, так как местные жители жаловались на преступления солдат и шум от американских самолетов.

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Отмечается, что акция протеста произошла из-за того, что люди посчитали данную меру недостаточной. На митинге они потребовали вывести все войска США с острова.

Ранее сообщалось, что Япония увеличит на 30% расходы на размещение ПРО США.