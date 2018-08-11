В заповеднике под Ялтой начался сильный лесной пожар

Пожар площадью 1,5 гектара возник в заповеднике под Ялтой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на помощника начальника крымского управления МЧС Владимира Иванова.

«Сообщение о пожаре над Ялтой в ущелье Уч-Кош поступило в 16.23, это граница Ялтинского и Крымского горнолесных заповедников. Горела подстилка, площадь пожара была 2,5 тысячи квадратных метров. На 19.10 площадь пожара увеличилась до 1,5 гектара. Сложность в том, что это сложный рельеф местности, а также сильный ветер, до 21 метра в секунду», — сказал Иванов.

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На место рядом с возгоранием стянута техника, от МЧС в тушении пожара участвуют 45 человек и восемь единиц техники. Поднять в воздух пожарный вертолет невозможно по погодным условиям.

Ранее сообщалось, что в Бурятии потушили все лесные пожары.