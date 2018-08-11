Эксперт: Украина дождется усиления морской группировки России

Политолог Игорь Рябов прокомментировал заявление постоянного представителя президента Украины в Крыму Бориса Бабина о планах Киева арестовать еще одно российское судно, передает «ФАН».

«Проблема в том, что глупость или намеренное вредительство становятся проблемой российского государства. Что такое сегодня Украина, все выучили назубок. Кроме тех, кто ничему научиться не способен. Украине дождется, что Россия усилит свою морскую группировку», — сказал Рябов.

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Он также указал на то, что ситуация с задержанием украинскими властями экипажа судна «Норд» длится на протяжении нескольких месяцев.

Ранее стало известно о намерении Украины арестовать еще одно российское судно.

Офис постпреда Украины в Крыму располагается в Киеве. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.