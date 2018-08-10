Экс-главу УСБ СК Максименко обвинили в получении еще одной взятки

<img src="//img.gazeta.ru/files3/239/11723239/RIAN_2895279.HR-pic905-895x505-68974.jpg">

Прокурор Игорь Потапов рассказал, что экс-главе управления собственной безопасности СК Михаилу Максименко предъявлено новое обвинение во взяточничестве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, речь идет об обвинении Максименко и его коллег генералов Александра Дрыманова и Дениса Никандрова в получении взятки в $1 млн.

Реклама

«По данному эпизоду Максименко предъявлено обвинение», — заявил Потапов.

Ранее Верховный суд оставил без изменений приговор бывшему главе управления собственной безопасности СК Михаилу Максименко, которого приговорили за взяточничество к 13 годам тюремного заключения.