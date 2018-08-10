Экс-главу УСБ СК Максименко обвинили в получении еще одной взятки
Прокурор Игорь Потапов рассказал, что экс-главе управления собственной безопасности СК Михаилу Максименко предъявлено новое обвинение во взяточничестве. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, речь идет об обвинении Максименко и его коллег генералов Александра Дрыманова и Дениса Никандрова в получении взятки в $1 млн.
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«По данному эпизоду Максименко предъявлено обвинение», — заявил Потапов.
Ранее Верховный суд оставил без изменений приговор бывшему главе управления собственной безопасности СК Михаилу Максименко, которого приговорили за взяточничество к 13 годам тюремного заключения.