Минтруд спрогнозировал взрыв рождаемости в регионах России

В Министерстве труда и социальной защиты России подсчитали, что к 2020 году показатели рождаемости вырастут в Чечне, Туве и Горном Алтае. Об этом пишут «Известия».

Согласно прогнозу ведомства, коэффициент рождаемости, т.е. число детей на одну женщину, через два года должен составить 1,65, а в Сибири и на Кавказе этот показатель превысит 2.

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«Самый высокий показатель должна продемонстрировать Тыва — 3,4. Вслед за ней Чечня (2,92), республика Алтай (2,9), Ненецкий автономный округ (2,52) и Бурятия (2,28)», — сообщает издание.

По экспертным оценкам, высокие показатели рождаемости характерны для регионов с сильными семейными традициями, большой долей молодого населения и успешной реализацией программы господдержки рождаемости.

При этом среди регионов с самыми низкими показателями рождаемости окажутся Москва, а также Ленинградская, Воронежская, Томская и Смоленская области.

Ранее Федеральная служба государственной статистики (Росстат) предположила, что через 18 лет население России вырастет до 157 млн человек.