Guardian назвал стоимость расследования в Солсбери

Правительство Великобритании потратило на расследования инцидентов в Солсбери и Эймсбери более $12,8 млн. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, полиция графства Уилтшир потратила более $1,7 млн для оплаты сверхурочной работы своих сотрудников на территории Солсбери.

Реклама

Как отмечается, затраты на привлечение сотрудников правоохранительных органов из других структур составили более $9 млн.

При этом в данную сумму не входят расходы Скотланд-Ярда.

Ранее СМИ сообщили, что инцидент в Солсбери обошелся британской полиции в $10 млн.

Как отмечалось, в операции, которая была связана с отравлением в Солсбери, принимали участие до 140 полицейских одновременно.