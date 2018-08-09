Ветераны АТО устроили бунт в киевском СИЗО
В Лукьяновском следственном изоляторе в Киеве бойцы батальона МВД Украины «Торнадо» устроили бунт. Об этом сообщает портал Insider.
По информации издания, из-за беспорядков в СИЗО ввели план «Буря». Отмечается, что бывшего комбата Руслана Онищенко и его сообщников хотели развести по разным учреждениям временного содержания. После этого задержанные забаррикадировали выход из камеры и начали оказывать сопротивление правоохранительным органам.
На портале отметили, что для разрешения ситуации в СИЗО приехал спецназ Государственной пенитенциарной службы.
По данным Insider, к бунтующим также присоединились другие заключенные, они вооружены молотками и ножами.
В 2016 году сообщалось, что в результате бунта в колонии под Киевом сбежали десятки заключенных.