Ветераны АТО устроили бунт в киевском СИЗО

В Лукьяновском следственном изоляторе в Киеве бойцы батальона МВД Украины «Торнадо» устроили бунт. Об этом сообщает портал Insider.

По информации издания, из-за беспорядков в СИЗО ввели план «Буря». Отмечается, что бывшего комбата Руслана Онищенко и его сообщников хотели развести по разным учреждениям временного содержания. После этого задержанные забаррикадировали выход из камеры и начали оказывать сопротивление правоохранительным органам.

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На портале отметили, что для разрешения ситуации в СИЗО приехал спецназ Государственной пенитенциарной службы.

По данным Insider, к бунтующим также присоединились другие заключенные, они вооружены молотками и ножами.

В 2016 году сообщалось, что в результате бунта в колонии под Киевом сбежали десятки заключенных.