Премьер Эстонии: боеголовка испанской ракеты еще не найдена

В отчете, который представил правительству министр обороны Эстонии по выпущенной по ошибке испанским истребителем в небе над Эстонией ракете, говорится о том, что на данный момент не были обнаружены как боеголовка, так и прочие фрагменты снаряда, заявил премьер-министр страны Юри Ратас, передает Postimees.

«Пожар под контролем, однако по состоянию на текущий момент не найдена ни боеголовка, ни другие фрагменты ракеты. Сегодня на месте работает Первая пехотная бригада, военно-воздушные силы и представители Спасательного департамента. Всего порядка ста человек», — сказал Ратас.

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Премьер также поблагодарил всех, кто освещал происходящее и доносил информацию до местных жителей. Он также назвал произошедшее прискорбным, отметив, что подобных случаев не происходило с 2004 года, когда НАТО приступило к патрулированию воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что начавшийся в лесу Эстонии пожар мешает найти испанскую ракету.