Суд запретил разглашать диагноз обвиняемого по делу о «Зимней вишне»

Кемеровский областной суд запретил представителям следствия и сотрудникам прокуратуры разглашать диагноз бывшего руководителя Главного управления МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова, который обвиняется в растрате и халатности по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, передает РИА «Новости».

«Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства, поскольку, по словам следователя, документ содержит сведения, охраняемой законом тайны, в том числе медицинской», — сказал судья Евгений Колчанов.

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Таким образом Колчанов отклонил поддержанное прокуратурой и представителем потерпевших ходатайство следствия, приняв возражение со стороны защиты о возможном появлении данных, содержащих медицинскую тайну, в СМИ.

Ранее сообщалось, что фигуранта дела о «Зимней вишне» направили в психбольницу после попытки суицида.