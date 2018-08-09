В Москве в четверг ожидается до +25°С

В Москве в четверг, 9 августа, ожидается до +25°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха в столице составит от +23 до +25°С.

Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный 3-8 м/c. Давление 754 мм рт. ст.

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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что синоптики пообещали жителям Москвы и Московской области неделю «температурной пилы», которая проявится в резком перепаде температур. При этом понижение температуры будет сопровождаться ливнями, грозами и порывистым ветром. При этом к выходным ожидается возвращение жары до +30°С, что на 4-5°С выше климатической нормы.