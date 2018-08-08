Сестра Сенцова сообщила о его «катастрофически плохом» состоянии

Наталья Каплан, сестра задержанного в России украинского режиссера Олега Сенцова, написала в своем фейсбуке, что ее брат находится в «катастрофически плохом» состоянии.

«Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает», — написала Каплан.

Реклама

По ее словам, Сенцов пожаловался на то, что ему не передают писем и спросил, интересуется ли кто-нибудь его голодовкой. Она отметила, что ее брат находится в «информационном вакууме» и не знает, что происходит в мире.

»ЕСПЧ настаивает о переводе в гражданскую больницу, причем ближе к месту прописки. Олег отказался, говорит, что он просто не переживет этап», — добавила Каплан.

Она заключила, что больше не видит никаких способов «вытащить» своего брата.

В данный момент идет 87-й день голодовки режиссера.

Ранее сообщалось, что ЕСПЧ призвал Сенцова закончить голодовку и принять помощь.