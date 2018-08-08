Украина запретила ввоз учебника по английскому, утверждавшего, что Киев был столицей России

Украина отказала двум российски издательствам в выдаче разрешения на ввоз двух книг, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на Госкомтелерадио страны.

Отмечается, что причиной послужило то, что в учебнике «Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги» в текстах для перевода с английского утверждалось, что Киев был столицей России.

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В другой книге — «Шпионки. 12 женщин, рискнувших всем», на ввоз которой Госкомтелерадио не дало разрешения, усмотрели признаки пропаганды российских силовых силовых структур.

Ранее мэр Киева Владимир Кличко назвал Илью Муромца украинским богатырем.