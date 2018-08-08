Guardian: в Токио более 10 лет занижали результаты экзаменов абитуриентов женского пола

Медицинскому университету в Токио пришлось извиниться после того, как расследование показало, что образовательное учреждение изменяло результаты вступительных экзаменов в течение десяти лет, чтобы обеспечить образованием большее количество мужчин, а не женщин, которые в будущем бы получили профессию врача. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Токийский медицинский университет изменял результаты вступительных экзаменов, начиная с 2006 года или раньше, следует из выводов расследования японской газеты Yomiuri Shimbun. Помимо этого, другие японские СМИ, в том числе NHK и Kyodo News, также сообщали о проблемах подмены результатов экзаменов.

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В образовательном учреждении заявили, что такая ситуация впредь не повторится. Помимо этого, они добавили, что рассмотрят вопрос о приеме на учебу тех, кто стал жертвой манипуляций с результатами экзаменов.

Расследование показало, что на вступительных экзаменах в текущем году образовательное учреждение снизило баллы всех абитуриентов первого этапа тестирования на 20%, а затем добавила не менее 20 баллов для абитуриентов мужского пола, за исключением тех, кто ранее не смог успешно выполнить тест не менее четырех раз.

В вузе занимались изменением результатов абитуриентов в течение многих лет, поскольку образовательное учреждение хотело, чтобы женщин-врачей было меньше. Это связано с тем, что в университете опасались, что женщины сократят или прервут свою карьеру в медицине из-за возможного материнства.

Как отмечает The Guardian, в Японии почти 50% женщин имеют высшее образование, однако они часто сталкиваются с дискриминацией в трудовых коллективах.

Исследования показывают, что доля врачей-женщин, сдавших национальный медицинский экзамен, составляет около 30% на протяжении более 20 лет. Некоторые эксперты подозревают, что другие медицинские учреждения также дискриминируют женщин при приеме на учебу.