В Москве в среду ожидается до +24°С

В Москве в среду, 8 августа, ожидается до +24°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха в столице составит от +22 до +24°С.

Днем облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/c. Давление 750 мм рт. ст.

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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что синоптики пообещали жителям Москвы и Московской области неделю «температурной пилы», которая проявится в резком перепаде температур. При этом понижение температуры будет сопровождаться ливнями, грозами и порывистым ветром. При этом к выходным ожидается возвращение жары до +30°С, что на 4-5°С выше климатической нормы.