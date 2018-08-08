Адвокаты Бутиной согласились на ограничение доступа к документам обвинения

Защита россиянки Марии Бутиной, обвиняемой в шпионаже в США, согласилась с требованием обвинения о закрытии доступа к документам по делу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Роберта Дрисколла.

По словам юриста, ордер о закрытии будет представлен «через день-другой», он будет распространяться на документы, предоставленные адвокатам властями.

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Дрисколл отметил, что с документами можно будет ознакомиться, если они будут представлены во время судебных заседаний.

Отмечается, что сторона обвинения намерена представить 12 терабайт данных по делу россиянки.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дело Бутиной сфабрикованным.