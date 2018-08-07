Отбывающий наказание за взрывы в Москве и Волгодонске получил еще 20 лет

Чеченский Верховный суд признал виновным в нападении на сотрудников правоохранительных органов в Чечне в 1999 году отбывающего пожизненное заключение за теракты в Москве и Волгодонске Юсуфа Крымшамхалова, передает «Свое ТВ».

По данным УФСБ, преступник вступил в бандформирование, которое действовало на территории Чечни, где получил навыки владения огнестрельным оружием и изучил минно-взрывное дело. После этого он принял участие в боестолкновениях с вооруженными силами России.

Крымшамхалов был приговорен еще к 20 годам колонии строгого режима в соответствии с ч.2 ст.209 (бандитизм) и ст.317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Он полностью признал свою вину.