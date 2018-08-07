Мужчину обстреляли у подъезда жилого дома на юге Москвы

Неизвестный открыл стрельбу по мужчине из травматического пистолета рядом с подъездом жилого дома в районе Бирюлево Восточное, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В районе ул. Бирюлевская произошла стрельба. По предварительной информации, вооруженный травматическим пистолетом злоумышленник расстрелял мужчину прямо у подъезда жилого дома», — рассказал источник.

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Дальнейшая информация о произошедшем в настоящий момент уточняется.

Ранее в Главном управлении МВД по Москве сообщили о задержании на западе Москвы мужчины, который открыл стрельбу из травматического пистолета, находясь в такси.