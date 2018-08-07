Мэй призвала Джонсона извиниться за высказывание о мусульманках

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что бывшему министру иностранных дел Борису Джонсону следует извиниться за свои слова о том, что мусульманские женщины в бурках напоминают «почтовые ящики». Об этом пишет The Independent.

По ее словам, слова, которые использовал Джонсон, описывая внешность людей, несомненно были оскорбительны.

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Она также добавила, что Джонсону необходимо извиниться за свои высказывания.

Мэй подчеркнула, что «женщины должны иметь возможность выбирать, как одеваться».

Ранее сообщалось, что Джонсона обвинили в исламофобии после заявлений о мусульманках в бурках.