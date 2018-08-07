Во Флориде произошла стрельба
В американском штате Флорида в городе Форт-Лодердейл произошла стрельба. Об этом сообщает Fox News.
По данным телеканала, в результате стрельбы у библиотеки пострадал один человек.
Как отмечается, полиция эвакуировала людей из здания.
В настоящее время информации о причине стрельбы пока нет.
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Ранее сообщалось, что в американском городе Сан-Франциско в результате стрельбы на автомобильном мосту погиб один человек.
Как отмечалось, в результате инцидента также пострадали два человека.