Во Флориде произошла стрельба

В американском штате Флорида в городе Форт-Лодердейл произошла стрельба. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, в результате стрельбы у библиотеки пострадал один человек.

Как отмечается, полиция эвакуировала людей из здания.

В настоящее время информации о причине стрельбы пока нет.

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Ранее сообщалось, что в американском городе Сан-Франциско в результате стрельбы на автомобильном мосту погиб один человек.

Как отмечалось, в результате инцидента также пострадали два человека.