Из мебельного магазина в Зеленограде посреди рабочего дня украли диван

По словам источника в правоохранительных органах, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства, при которых был украден диван из мебельного магазина в Зеленограде, передает агентство городских новостей «Москва».

Он, в частности, рассказал, что днем 6 августа в полицию поступило обращение от сотрудницы мебельного магазина.

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«Женщина сообщила, что в период с 10:00 до 14:10 кто-то тайно похитил из магазина диван стоимостью 7 тысяч 274 рублей», — сообщил источник.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов приняли заявление от сотрудницы магазина и приступили к проверке. Он также отметил, что работу оперативников осложняет то, что в магазине не было установлено камер, ведущих видеонаблюдение.